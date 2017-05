Binnenstad leeft op: 'Lang leve het echte winkelen!'

Leegstand? Welke leegstand? De Groninger binnenstad leeft op met de komst van talloze nieuwe winkels en eetgelegenheden en dat maakt veel mensen weer enthousiast om 'echt' te gaan shoppen.

De V&D en Bijenkorf verdwenen, schoenenwinkels taaiden af, elektronicazaken sloten definitief de deuren en ook decennia oude formules als Blokker, Xenos en Intertoys staan zwaar onder druk.Maar de stad Groningen krijgt er veel voor terug, schreven we dinsdag in het artikel De verbazingwekkende opleving van de Groninger binnenstad Nu de Primark uit Ierland over de streep is en een vestiging heeft aan de Westerhaven, weten steeds meer internationale formules onze noordelijke hoofdstad te vinden. Van Dille & Kamille (Denemarken) tot River Island (Groot-Brittannië), van de Zara, Bershka, Pull & Bear en Stradivarius uit Spanje tot fysieke winkels van Nike en Nespresso.Groningen telt meer en meer winkels die je niet op andere plekken in de provincie vindt, maar die je ook niet in andere noordelijke steden tegenkomt. Anneke Bos is blij met al die nieuwe winkels en ze is lang niet de enige, zo wordt duidelijk dankzij de reacties onder ons Facebookbericht Zo juicht Natasja Goedhart toe dat La Place weer terug is in het oude pand van V&D, waar nu Topshelf zit. Een ander kan niet wachten op Stradivarius, die een prominente plek in de Herestraat krijgt tegenover het oude pand van Bijenkorf. Het meest wordt gesmacht naar Super Dry, een Britse formule die eveneens in de Herestraat komt.Maar Claudia Venema-Buitenkamp is kritischer: 'Nu nog wat leuke schoenenwinkels erbij, want die zijn bijna allemaal verdwenen.' Dat klopt: naast Dolcis, Manfield en Scapino ging ook De Schoenenfabriek failliet. Een winkel die bol stond van 'beleving', het nieuwe toverwoord van marketeers. Werknemers droegen zware schorten, de winkel was industrieel aangekleed en de toonbank een 'werkplaats'. De winkel ontving er zelfs een prijs voor. Maar ze wist zichzelf niet staande te houden. Het aantal schoenenwinkels is zo nogal gering geworden in stad.Sommige mensen kunnen niks met die 'beleving'. Zij willen gewoon de laagste prijs en die vinden ze online. 'Ik shop online, parkeren is veel te duur in Stad!', zegt Daisian Reit. Carin Siemens Jansen: 'Zalando, Esprit en Wehkamp hebben zulke scherpe aanbiedingen, daar zijn dezelfde merken veel goedkoper dan in de winkels.'Mirjam van der Laan wisselt online en winkels hoppen af: 'Bij WE mode shop ik soms online. Daar is het goedkoper dan in de winkel, heel raar. Spijkerbroeken voor de kids in de winkel 30 euro, en online twee voor 35 of 40 euro. Dat scheelt te veel. Veel winkels doen dat, dus logisch dat men online koopt. Maar dat neemt niet weg dat echt winkelen en passen wel leuker is.'Wat is die beleving eigenlijk, waar marketeers zo bij zweren? Een kopje koffie aangeboden krijgen terwijl je een broek past (G-Star)? De dag kunnen afsluiten met een zelf-even-bij-de-toonbank-halen-pizza van de gloednieuwe Vapiano? Tussendoor een biologisch broodje eten bij een tentje aan de Oude Kijk in 't Jatstraat? Zijn de winkels zo bijzonder dat je ze een 'ervaring' kan noemen? Of is het alles bij elkaar?In de reacties valt het woord beleving niet. Veel mensen willen gewoon 'lekker' shoppen. Shirley Geraards Klunder bijvoorbeeld: 'No way online shoppen. Lekker de stad in.' En ook Lianne de Haan juicht toe dat de panden weer gevuld worden. 'Lang leve het echte winkelen!'Gineke Uilenberg: 'De stad Groningen is altijd creatief geweest; dat is de kracht achter deze verbazingwekkende opleving.'