Partij voor het Noorden wil meedoen in Midden-Groningen

Jurrie Nijboer, fractievoorzitter Partij voor het Noorden (Foto: RTV Noord)

Partij voor het Noorden onderzoekt of de partij mee kan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Midden-Groningen.

Momenteel is de partij actief in Provinciale Staten en de gemeente Oldambt. Midden-Groningen houdt na de herindeling nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Partij voor het Noorden ziet dit als hét moment om in te stappen.



Geschikte kandidaten

Deelname hangt af van de animo van inwoners van Midden-Groningen om zich aan de partij te binden. 'Voldoende betrouwbare en geschikte kandidaten is de hoofdvoorwaarde

om mee te doen', schrijft het bestuur.

