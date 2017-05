Waardevolle schenking voor Stripmuseum

Het Stripmuseum in Groningen heeft 6.480 originele stripstroken gekregen van de familie van overleden striptekenaar Hans Brouwer.

Brouwer (1917-1991) maakte van 1951 tot 1972 voor het communistische dagblad De Waarheid de dagelijkse kinderstrip Fed en Vetertje in Priktolland.De schenking omvat ook ander werk van Hans Brouwer, zoals de strip Eppo Eekhoorn die hij in 1960 in opdracht maakte van de pas opgerichte Algemene Spaarbank Nederland. Sindsdien maakt de eekhoorn deel uit van het logo van de ASN-bank.Van 27 mei tot en met 10 september 2017 besteedt het Nederlands Stripmuseum met een kleine expositie aandacht aan de geschonken werken van Brouwer.