Lopend Vuur: vanavond ben ik fan van Ajax

Eindelijk staat er weer een Nederlandse ploeg in een Europese voetbalfinale. In Stockholm speelt Ajax vanavond de finale van de Europa League tegen Manchester United.

In een tijd dat het internationaal wat minder gaat met het Nederlandse voebal, is dit een avond waar veel liefhebbers zich op verheugen.Ben jij vanavond ook fan van Ajax? Of niet?