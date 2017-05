Tja, hoe spreek je Hiariej nou uit? (update)

Hi-ya-ri-yash? Hi-jee-jee? Hi-ya-ya-ya? De staf van de Australische club waar Tom Hiariej naar verkast, heeft nogal wat moeite met het uitspreken van zijn naam.

In een video van de Central Coast Mariners doen verschillende stafleden hun best om de naam uit te spreken. Het gaat vrijwel nooit goed. 'This is going to be fun, greeting him at the airport.'Het is duidelijk: de oud-FC Groninger zal in Australië vaak moeten uitleggen hoe je zijn naam eigenlijk uitspreekt. Misschien moet hij maar gewoon 'Tom' op zijn shirt zetten?Hiariej reageert op het Twitteraccount zelf op de naamoefeningen. 'Hi-aa-rie-jee'.