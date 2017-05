Martini kampt 'dankzij' UMCG met oplopende wachtlijsten

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Martini Ziekenhuis in Groningen kan de groei van het aantal patiënten nauwelijks meer aan.

Patiënten moeten lang wachten voordat ze terecht kunnen voor een behandeling.



Basiszorg

De voornaamste oorzaak ligt bij het UMCG. Dat ziekenhuis doet alleen nog de complexe zorg; huisartsen verwijzen de basiszorg door naar het Martini Ziekenhuis. Dat is terug te zien in de jaarcijfers over 2016. De omzet van het Martini groeide met 4,8 procent.



Wachtlijsten

Maar het heeft dus ook zijn keerzijde: de wachttijden lopen op. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: 'Ik zie het heel erg als een verplichting om te zorgen dat de doorlooptijden in de loop van dit jaar naar normale hoeveelheden worden teruggebracht.'



Zeven weken wachten

Patiënten krijgen op allerlei afdelingen te maken met lange wachttijden. De 10-jarige Tim van der Noord uit Zuidhorn heeft al van kleins af aan buikpijn. Als zijn klachten eind maart verergeren, vraagt zijn moeder een doorverwijzing aan de huisarts. Zeven weken later pas kunnen ze terecht. Annelies van der Noord: 'Op moment dat je de stap hebt gezet dat je naar de huisarts gaat, wil je eigenlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Dan is twee weken al lang.'



Kinderarts Arvid Kamps zag het aantal patiënten de afgelopen twee jaar met twintig procent groeien. Normaal is dat niet meer dan jaarlijks een paar procent. Het gevolg is dat patiënten met chronische klachten zoals Tim inderdaad moeten wachten. Zeven weken is tegenwoordig normaal; dat waren er voorheen niet meer dan twee.



Acute gevallen

Volgens Kamps worden acute gevallen wel altijd direct geholpen. 'Maar voor de minder acute, hebben we enkele plekken beschikbaar en als die vol zijn, betekent het dat ze moeten wachten.'



Overwerken

Bestuurder Hans Feenstra probeert in eerste instantie de wachttijden terug te brengen door zijn personeel te laten overwerken, in de avonden en de weekenden. Daarnaast denkt hij na over de aanschaf van een extra MRI-scan en mogelijk een extra operatiekamer.



Geen financiële problemen

Het UMCG is al langer bezig met het afstoten van de zogenoemde basiszorg. Volgens Feenstra waren de wachttijden desondanks niet te voorkomen. 'We zijn er denk ik redelijk snel bij. Maar je trekt niet zomaar een blik anesthesie-assistenten open en je plaatst niet zomaar een MRI erbij.' Als een ziekenhuis harder groeit dan die in de omgeving, zijn tijdelijk langere wachttijden volgens hem niet te voorkomen.



Overigens zegt het Martini Ziekenhuis niet in de financiële problemen te komen door de groei. Zorgverzekeraars zouden erkennen dat de oorzaak ligt in een verschuiving van de zorg. Daarom willen ze wel voor de behandelingen betalen.

Door: RTV Noord Correctie melden