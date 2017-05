Ondergedoken juwelier Oosterhof komt naar Nederland voor verhoor

Juwelier Henk Oosterhof komt terug naar Nederland om zich te laten verhoren, op verdenking van faillissementsfraude. Hij meldt zich op 18 juli bij de politie in Zwolle.

Dat bevestigt zijn advocaat Henry Gerdes.Oosterhof was spoorloos na het faillissement van zijn juwelierszaken in Veendam en Stadskanaal, in juni vorig jaar. Uit onderzoek van RTV Noord bleek dat Oosterhof zich schuilhoudt in Spanje.Oosterhof en zijn vrouw worden verhoord door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Het echtpaar wordt formeel in verzekering gesteld, meldt advocaat Gerdes. Het verhoor zal in totaal vier dagen in beslag nemen.'Ook zullen ze volledige medewerking verlenen aan de curator', zegt Gerdes. Curator Jan Hein Mastenbroek heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude en het onttrekken van goederen aan de boedel.De datum van 18 juli is gekozen in verband met vakanties bij de FIOD.'Ik kan verder weinig zeggen over de exacte aanklacht, omdat daarover ook nog weinig bekend is bij de familie Oosterhof', zegt Gerdes. 'Ze moeten de vragen van de FIOD afwachten.''Ik weet niet of ze met de auto of het vliegtuig terugkomen naar Nederland. Wat ik wel weet, is dat ze ruim op tijd voor het verhoor op 18 juli naar Nederland komen. Ze zitten nu nog in Altea, in Spanje.'