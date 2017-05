Vergadering of niet, GroenLinks-raadslid kleurt rood-wit

(Foto: RTV Noord)

GroenLinks-raadslid Alex Temmingh uit Aduard heeft een probleem. Als groot fan van Ajax mist hij woensdagavond de finale van de Europa League vanwege een belangrijke raadsvergadering over de nieuwe gemeente Westerkwartier.

'Normaal gesproken vergadert onze raad in Zuidhorn altijd op maandag, maar omdat we met vier raden tegelijk vergaderen is er voor woensdag gekozen.'



Geen kaartje

In Lyon, waar Temmingh zijn favoriete club de halve finale zag winnen, voelde hij de bui al hangen. 'Ik heb nog geprobeerd een kaartje voor de finale te bemachtigen. Dan had ik in elk geval een goed excuus gehad. Helaas lukte dat niet.´



Multitasken

Toch zit hij niet bij de pakken neer. Tijdens de vergadering hoopt hij de wedstrijd via een livestream of Twitter te volgen.



'Af en toe moet je multitasken. Gelukkig zit het herindelingsadvies aan het begin van de vergadering.'



Ajax-shirt aan

Als Ajax vanavond scoort, zal Temmingh zich niet inhouden. 'Onder mijn overhemd en colbertje trek ik mijn Ajax-shirt aan. Als ik een moment zie dat ik even los kan, trek ik mijn overhemd los.'



Een voorspelling voor vanavond durft hij wel aan: '2-1 voor Ajax. En het advies over de herindeling wordt aangenomen. Die uitkomst is een stuk zekerder.'

Door: RTV Noord Correctie melden