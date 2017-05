WIJ Groningen heeft een directeur

(Foto: Archief RTV Noord)

Mirjam Kuin wordt directeur van de Stichting WIJ Groningen. Ze begint op 1 juli.

Kuin (54) wordt benoemd door het stadsbestuur van Groningen en is de eerste medewerker van de nieuwe organisatie, die vanaf 1 januari 2018 op eigen benen staat.



Onder WIJ Groningen vallen de 11 WIJ-teams in Groningen, die verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning voor alle Stadjers.



Kuin, inwoonster van Zuidhorn, was het laatst werkzaam als directeur Werkleerbedrijven van werkvoorzieningsschap Alescon in Assen.

