Groningen wil gezondste stad van Nederland worden, maar wanneer?

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. De plannen om zo ver te komen liggen klaar. Toch wil wethouder Mattias Gijsbersten (GroenLinks) niet zeggen in welk jaar het doel bereikt moet zijn.

'Ik kan geen jaartal benoemen. We hebben in Noord-Nederland gezegd: We gaan deze regio een gezonde regio maken . Dus laten wij daar in vooroplopen. Wanneer wij dan de gezondste stad zijn, daar durf ik mij niet aan te wagen', zegt de GroenLinks-wethouder.Op dit moment zijn er meerdere groepen die zich los van elkaar op een eigen gezondheidsaspect richten. De gemeente wil nu al die verschillende groepen bij elkaar brengen en bundelen. Om de gezondste stad te worden komt er een samenwerking met het UMCG, de RuG, de Hanzehogeschool en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands.Startpunt van de samenwerking wordt de stadswijk Selwerd. 'We gaan daar kijken wat helpt om mensen gezond oud te laten worden. En om gezondheidsverschillen binnen de wijk maar ook tussen Selwerd en andere wijken te verkleinen.'De aanpak in Selwerd zal geen blauwdruk worden voor de aanpak in de rest van de stad. Wel wil het gemeentebestuur elementen uit de Selwerder-aanpak in andere wijken inbrengen. 'Elke wijk heeft zijn eigen problematiek en eigen aanpak.'De drang om de gezondste van Nederland te worden sluit aan bij het beleid wat dit college is ingeslagen. Dat beleid drijft op een zogenoemde G6. Zes aandachtspunten die de gezondheid van burgers omhoog moet krikken.De zes aandachtspunten: actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezond verplaatsen, gezond bouwen en gezonde voeding.