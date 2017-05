Noord Vandaag: Klaar voor een tropisch Hemelvaartweekend

(Foto: RTV Noord)

Het is bijna Hemelvaart en dat betekent dat veel mensen vrij zijn. En gezien de voorspelde temperaturen belooft het een mooi lang weekend te worden. Wat is er te doen in Stad en Ommeland? Annebel Blaauw van Marketing Groningen geeft het antwoord in Noord Vandaag.

Juwelier Oosterhof komt terug naar Nederland

Juwelier Henk Oosterhof verlaat zijn Spaanse schuilplaats en komt terug naar Nederland. Hij wordt op 18 juli door de FIOD verhoord vanwege faillissementsfraude.



RTV Noord bracht maandag naar buiten dat Oosterhof en zijn vrouw zich schuilhouden in het Spaanse Altea. Zijn advocaat Henry Gerdes legt in Noord Vandaag uit waarom Oosterhof er voor heeft gekozen terug te keren.



Martini Ziekenhuis kan patiëntenstroom amper aan

Het Martini Ziekenhuis in Stad kan de groei van het aantal patiënten nauwelijks meer aan. Hoe komt dat?



Ook in Noord Vandaag:

- De basketballers van Donar staan op de drempel van een nieuwe landstitel. Een terugblik op het seizoen tot nu toe.



- Hoe bevalt het FC Groningen-doelman Sergio Padt bij het Nederlands Elftal?



- En hoe spreek je de naam van voetballer Tom Hiariej eigenlijk uit?



