Marktkooplui Grote Markt moeten wijken voor evenementen

Er komt meer ruimte voor het organiseren van evenementen op de Grote Markt in Stad. Dat betekent dat de marktondernemers vaker moeten uitwijken naar de Vismarkt. Hoeveel evenementen er gaan komen is nog niet bekend.

Het kan ook zijn dat er helemaal geen markt meer komt op de Grote Markt, maar dat wordt nog onderzocht.Als zowel de kramen die er nu staan als die van de Grote Markt op de Vismarkt komen te staan moet er extra ruimte komen. Die ruimte kan gecreëerd worden door de rijbanen rondom de Vismarkt bij het plein te betrekken.Als een rijbaan onderdeel wordt van de Vismarkt zou dat gevolgen kunnen hebben voor de fietsbereikbaarheid van de binnenstad. En dat wil het gemeentebestuur nou net niet. Ze willen de positie als fietsstad zelfs meer versterken. Daarom wordt de rijbaan-optie eerst nog onderzocht.De Vismarkt moet de uitwijklocatie worden voor de marktkooplui op de Grote Markt. Dat valt te lezen in het Masterplan Warenmarkt van de gemeente Groningen. Het is samen met de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handen (CVAH) opgezet. Het plan is opgesteld om de warenmarkt te versterken en daarmee ook de levendigheid van de binnenstad.Jaarlijks is de complete warenmarkt in de centrum van de stad goed voor een jaaromzet van 35 miljoen euro en voor duizend arbeidsplaatsen. Toch is dat nog niet voldoende. Uit onderzoek blijkt dat minder mensen specifiek voor de markt naar Groningen komen.In 2013 gaf vijf procent van de ondervraagden aan dat de warenmarkt de belangrijkste bezoekreden was. In 2016 is dat gedaald naar twee procent.Sinds enige tijd hebben de marktkramen op de Grote Markt ook een andere opstelling . Volgens de gemeente zijn de ondernemers tevreden over die verandering. 'Ze hebben de indruk dat er meer mensen op de markt lopen door de nieuwe routing en hebben goed verkocht. Ook de marktbezoekers zijn positief. Doordat de markt compacter staat, oogt deze aantrekkelijker.'Waar de markt in het centrum van de stad zorgt voor een positieve bijdrage aan de economie, daar komt de markt in de stadswijk Paddepoel niet van de grond. In april 2016 is het nog wel geprobeerd daar een pilot op te starten, maar inmiddels staat er nog maar één kraam.Ondernemers zijn al vrij snel afgehaakt omdat er niet genoeg is verkocht. Zowel de gemeente als de winkeliersvereniging in de wijk wilden de markt weer laten floreren, maar dat is dus niet gelukt.De markt wordt niet stopgezet. Het vertrouwen in een florerende markt is er nog wel omdat het winkelcentrum van de wijk volop in ontwikkeling is.