N361 bij Lauwersoog begin juni dicht in de avond en nacht

(Foto: Provincie Groningen / Twitter)

De N361 bij Lauwersoog is tussen 7 en 10 juni 's avonds en 's nachts afgesloten voor verkeer. De weg wordt opnieuw geasfalteerd en er worden twee nieuwe rotondes en een kruispunt aangelegd.

Het verkeer wordt via borden omgeleid. Verkeer dat vanuit Groningen naar de boot richting Schiermonnikoog wil, moet langs de Friese kant van het Lauwersmeer rijden. Dat zorgt voor een langere reistijd.



Dorp wel bereikbaar

Het dorp Lauwersoog is wel gewoon te bereiken via de Groningse kant.



De afsluiting geldt van woensdag 7 juni tot en met zondag 10 juni, van 18.00 uur tot 06.00 uur. Overdag is de weg wel toegankelijk voor verkeer.

Door: RTV Noord