Stad dreigt met rechtszaak om uitblijven nieuwbouwregeling

Als de NAM en het Rijk niet snel meewerken aan een nieuwbouwregeling, dan stapt de gemeente Groningen desnoods naar de rechter.

Wethouder Roeland van der Schaaf is het eens met de oproep die hij woensdag kreeg van collegepartijen PvdA en D66 in de raad. Die zeggen dat er voor de zomer een nieuwe regeling moet liggen.'Zo niet, dan is hardere actie noodzakelijk.' aldus fractievoorzitter Carine Bloemhoff van de Partij van de Arbeid.Fractievoorzitter Jetze Luhoff van D66: 'De maat is echt vol. Het was 16 augustus 2012 dat de beving bij Huizinge duidelijk maakte dat er echt iets moet gebeuren. We zijn nu vierenhalf jaar verder en er is nog steeds gedoe. Het moet nu eens een keer klaar zijn.'Wethouder Van der Schaaf snapt de zorgen en is ook bereid tot het uiterste te gaan. 'We overwegen dat wel, maar op dit moment ligt het accent nog heel sterk op de politieke druk die we uitoefenen. Het helpt heel erg dat de raad volledig aan onze zijde staat.'Het uitblijven van een nieuwbouwregeling zorgt er volgens de gemeente voor dat de bouw van negenhonderd woningen is vertraagd. Ontwikkelaars en corporaties weten niet waar ze aan toe zijn. Moeten ze aardbevingsbestendig bouwen of niet? En krijgen ze eventuele meerkosten voor dat aardbevingsbestendig bouwen dan vergoed?Van der Schaaf: 'Je ziet dat projecten niet gestart worden. Ook is er het risico dat ontwikkelaars Groningen niet meer zien staan. De onduidelijkheid duurt voort.'Volgens Groningen moet Nationaal Coördinator Hans Alders meer bevoegdheden krijgen om druk uit te oefenen op de NAM.