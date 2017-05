Ook negatief zwemadvies voor Zuidlaardermeer

De provincie Groningen heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor het zwemmen in het Zuidlaardermeer bij Meerwijck. Bij een inspectie is blauwalg aangetroffen.

Eerder werd zwemmen in Langebosch (Veendam) en Zwaneveldsgat (Kolham) al afgeraden.Als de watertemperatuur stijgt, komt het aantal blauwalgcellen boven de toegestane grens uit. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af, die irritaties aan de huid en maag- en darmstoornissen kunnen veroorzaken.De kwaliteit van het zwemwater wordt tussen 1 mei en 1 oktober elke twee weken gecontroleerd door de provincie.Op www.zwemwater.nl staat een kaart met de zwemkwaliteit in alle zwemplassen. Tevens is er een app beschikbaar. Ook de website van de provincie biedt een actueel overzicht.