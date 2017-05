Winschoter moet cel in voor fraude met persoonsgegevens

(Foto: RTV Noord)

Voor het afsluiten van een energiecontract met de gegevens van iemand anders moet een 50-jarige man uit Winschoten een maand de cel in.

Zijn slachtoffer was op zoek naar een huis en kwam daarvoor bij de 50-jarige man terecht. De gedupeerde hoefde alleen zijn gegevens af te geven. Hij hoorde er vervolgens niets meer van, totdat er een incasso van bijna vijfhonderd euro op zijn deurmat lag: een rekening van een energiemaatschappij.



Huis in Nieuw-Beerta

Het slachtoffer deed onderzoek en ontdekte dat er voor een huis in Nieuw-Beerta een energiecontract op zijn naam was afgesloten. In het contract stond het e-mailadres van de man uit Winschoten.



Het is niet de eerste keer dat de Winschoter in aanraking komt met justitie. Zo werd hij eerder veroordeeld voor oplichting.

Door: RTV Noord Correctie melden