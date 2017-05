NAM wil betere uitleg bij verlaging gaswinning

De NAM is het niet eens met de argumenten waarmee minister Henk Kamp van Economische Zaken de gaswinning verder wil verlagen.

Het gasbedrijf heeft in een brief aan de bewindsman laten weten dat het voornemen van Kamp tot onduidelijkheden leidt.Wat Kamp betreft gaat de gaswinning in oktober met 10 procent omlaag. De hoop is dat dit het risico op aardbevingen verkleint en de veiligheid van de bewoners ten goede komt.Maar volgens de NAM laat Kamp met zijn plan de bestaande veiligheidsnorm los. 'Dit bevreemdt ons.' Het bedrijf vindt dat 'niet langer duidelijk is op welke basis het de gaswinning uitvoert' en wil dus meer duidelijkheid.De NAM kan eventueel in beroep gaan bij de Raad van State, maar daarover valt pas later een besluit.