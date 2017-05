Padt tevreden over trainingen bij Oranje: 'Alles gegeven, meer kan je niet doen'

De tweedaagse trainingsstage van FC Groningen-doelman Sergio Padt bij het Nederlands Elftal in Katwijk zit erop. 'Ik ga met een goed gevoel terug naar Groningen.'

Donderdag, Hemelvaartsdag, hoort Padt of hij de definitieve selectie haalt voor de interlands tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg.'Ik heb alles gegeven, meer kan je niet doen. Ik ben blij dat ik deze tweedaagse heb meegemaakt.'Padt trof op het trainingsveld een oude bekende: collega-doelman Jeroen Zoet van PSV. Een Groninger bovendien, want geboren in Veendam. Padt: 'We hebben het ook wel even over Groningen gehad.'Zoet en Padt speelden eerder samen in Oranje onder 17 en 19. 'Voor Sergio is dit de eerste keer, mooi voor hem', zegt Zoet over het feit dat Padt nu in beeld is voor het 'echte' Oranje. 'Voor mij is het al wat vaker, maar het is nog steeds speciaal om voor je land uit te komen.'Zoet speelde intussen acht interlands.