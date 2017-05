Vier maanden cel voor verstoppen van hennep in kruipruimte

(Foto: politie.nl)

Een 49-jarige Veendammer moet twee maanden de cel in voor het bezitten van drie kilo hennep en spullen waarmee een hennepkwekerij opgezet kan worden. Ook een eerder opgelegde straf van twee maanden cel moet hij alsnog uitzitten.

De man zegt zelf dat de spullen van zijn huisbaas zijn en dat hij niets te maken heeft met de hennep. 'Ik wil op deze leeftijd mijn leven beteren en rust hebben.' De rechter dacht er woensdagmiddag iets anders over: 'U heeft ervaring met dit soort hennepkwekerijen en u wist donders goed dat deze spullen voor een kwekerij werden gebruikt.'



Onder de grond

In de kruipruimte van zijn huis werd begin februari drie kilo hennep gevonden. Verder stonden er in de woning om een hennepkwekerij op te zetten, zoals ventilatoren en zakken potgrond.



De man is in het verleden vaker veroordeeld voor zaken die te maken hebben met hennepteelt. Zo kreeg hij eind november een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Dat de man zo snel alweer de fout ingaat, weegt zwaar voor de rechter. 'Het lijkt erop dat u gewoon doorgaat en de eerdere feiten u niets doen.'

