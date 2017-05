Scooterrijder gewond na aanrijding bij Bauhaus

Bij een aanrijding op de Bornholmstraat in Groningen is een scooterrijder gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Kotkastraat, ter hoogte van de Bauhaus.

De scooter reed over het fietspad richting de Sontweg toen hij door een afslaande auto werd aangereden.De bestuurster van de scooter is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zowel de scooter als de auto raakten zwaar beschadigd.Het is niet voor het eerst dat er een ongeluk gebeurt op de kruising bij de Bauhaus. In januari vorig jaar was het er ook al raak