File op A28 door ongeluk is 'écht geen pretje' (update)

Automobilisten op de A28 Groningen richting Zwolle moeten rekening houden met een file. Bij de afrit Zuidlaren is een ongeluk gebeurd. De Verkeers Informatie Dienst (VID) zegt dat de vertraging kan oplopen tot 45 minuten. De VID noemt de file 'écht geen pretje.'

Een auto is door onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst en op de kop terecht gekomen.De VID meldt dat de vangrail in het midden van de weg flink is beschadigd. De herstelwerkzaamheden zullen nog tot 22.00 duren.De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.