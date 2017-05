Werkstraf voor stelen van medicijnen uit Refaja voor zieke partner

Voor het stelen van medicijnen uit de apotheek van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal is een 39-jarige vrouw uit het Friese Bitgummole veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.



De vrouw was medewerker van de apotheek. Een collega betrapte haar toen ze medicijnen in haar tas stopte. Bij de politie bekende ze meteen.



Hulp voor zieke partner

De vrouw nam meerdere keren medicijnen mee, waaronder de sterke pijnstillers morfine en oxycodon. De medicijnen waren voor haar zieke partner. Het stel had het gevoel klem te zitten en zag dit als enige uitweg. Haar advocaat schetste de situatie: 'Een partner die je dagelijks ziet lijden, de wisseling van arts en wisseling van de dosering.'



Zeer verslavende middelen

De rechter tilde er echter zwaar aan dat de vrouw juist zeer verslavende middelen stal en oordeelde dat er kans is op herhaling. De vrouw moet zich laten behandelen en de medicijnen die ze meenam vergoeden aan het ziekenhuis.

Door: RTV Noord