Aanvoerders waarderen vernieuwd veld FC Groningen

(Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De nieuwe grasmat waarop FC Groningen afgelopen seizoen speelde, is volgens de aanvoerders van de achttien clubs in de Eredivisie een succes. De FC eindigde op een gedeelde zesde plaats in de verkiezing 'beste veld', samen met Ajax.





Ook wat het veld betreft mag Groningen zich met recht de Trots van het Noorden noemen, want Heerenveen eindigde op plaats tien. In de competitie eindigde Groningen één plaats boven de Friezen: achtste.



Kunstgras slecht beoordeeld

De kunstgrasvelden worden sowieso slecht beoordeeld. De plaatsen dertien tot en met achttien zijn voor clubs met kunstgras. De eerste twaalf plaatsen zijn voor teams met een 'gewone' grasmat.



De aanvoerders van de twaalf clubs in de Eredivisie spraken zich onlangs in een manifest uit tegen kunstgras. Sergio Padt onderschreef het namens FC Groningen



De volledige uitslag van de stemming onder de achttien aanvoerders is



