Bezwaarmakers kunnen zich op aangepast gasbesluit storten

Vanaf vrijdag kunnen bij de Raad van State bezwaren worden ingediend tegen het gewijzigde gasbesluit van het kabinet. Het ligt dan zes weken ter inzage.

Het gaat om de aanpassing van het besluit van oktober vorig jaar. Toen werd bepaald dat de komende vijf jaar maximaal 24 miljard kuub gas jaarlijks uit de Groninger bodem gewonnen mag worden.Tegen dat besluit zijn al 22 bezwaren ingediend door onder meer de provincie, gemeenten en belangenorganisaties. Recent besloot het kabinet na een advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de produktie met ingang van oktober dit jaar met nog eens tien procent te verlagen.Tegen die wijziging kan tot 7 juli ook bezwaar worden aangetekend. Overigens laat de Raad van State weten dat de eerder al ingediende bezwaren ook gelden voor dit aangepaste besluit. En ze dus geen nieuw beroepsschrift hoeven in te dienen.De Raad van State zal op 13 en 14 juli alle bezwaren in één keer behandelen. De uitspraak wordt pas maanden later verwacht.