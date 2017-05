'Exploitatietekort Forum moet linksom of rechtsom worden opgelost'

Het dreigende exploitatietekort van het Groninger Forum zorgt voor kritische reacties in de Groninger gemeenteraad. Op dit moment zijn er nog niet genoeg organisaties gevonden die het Groninger Forum willen betrekken. De begroting van het Forum is daardoor nog niet rond.

Verschillende partijen willen dat tekort toch echt opgelost zien. Het gebouw met daarin de bibliotheek, het stripmuseum, bioscoopzalen, exposities en horeca moet in 2019 opengaan. Voor het eerste volledige begrotingsjaar (2020) is er nog een tekort van 430.000 euro; dat is drie procent van de totale jaarlijkse begroting.Collegepartij VVD wil duidelijkheid over de cijfers. Volgens de liberalen zijn er nog veel vragen. 'Ik ben blij dat er hard gewerkt is om het tekort terug te brengen, maar als ik kijk naar de maatregelen vraag ik me af of dat op de lange termijn houdbaar is.' De VVD twijfelt onder meer aan de restwaarde die het college op het pand wil overhouden, waardoor de jaarlijkse huur voor het Forum omlaag kan.Oppositiepartij SP gaat nog veel verder. De partij is ooit akkoord gegaan met de investeringen in het Forum onder voorwaarde dat er geen cent extra naar het cultuurgebouw zou gaan. SP-raadslid Daan Brandenbarg: 'We houden het college aan die afspraak. Linksom of rechtsom moet het tekort worden opgelost.'Ook uit christelijke hoek komen kritische woorden. CU-fractievoorzitter Inge Jongman waardeert het dat burgemeester en wethouders eerlijk zijn over het tekort, maar is niet tevreden. 'Is het nou echt niet mogelijk dat laatste tekort weg te poetsen?' Het CDA maakt zich zorgen over de wijkfilialen. Het Forum wil die vestigingen behouden, maar fractievoorzitter René Bolle is er niet gerust op. 'Ze vinden de filialen wel duur. Wat als de druk groter wordt omdat de exploitatie niet rond komt?'De Stadspartij is altijd al fel tegenstander geweest van het Forum en blijft dat ook. Volgens fractievoorzitter Amrut Sijbolts blijft het Forum 'een luchtkasteel dat wordt gebouwd op aannames en wensdenken. Nog steeds is de exploitatie niet rond.' Hij ziet zijn zorgen bevestigd in de woorden van het college dat er diverse onzekerheden blijven, ook na de opening.De Partij voor de Dieren blijft twijfelen of het project ooit uit gaat kunnen. Van fractievoorzitter Gerjan Kelder mag er 'absoluut geen extra geld naar het Forum.'De overige partijen (PvdA, D66, GroenLinks, Student en Stad en 100 procent Groningen), zijn milder gestemd en zien vooral dat er hard is gewerkt. Het tekort is teruggebracht van 1,1 miljoen naar 430.000 euro. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100 procent Groningen: 'Dat is een oprechte prestatie.' De partijen vertrouwen erop dat de rest ook nog wel lukt. PvdA-raadslid Diederik van der Meide: 'Het ziet er goed uit; er is een hele stap gezet.'Begin juni discussieert de gemeenteraad over de stand van zaken bij het Forum.