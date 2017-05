Kindertelefoon blijft bereikbaar voor kinderen in Stad

De Kindertelefoon blijft bereikbaar voor kinderen uit de stad Groningen. Dat laat het gemeentebestuur weten naar aanleiding van vragen van het CDA.

Er was onduidelijkheid over het voortbestaan van de Kindertelefoon in Groningen. Waar eerder de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) de rekening voor de telefoonlijn betaalde, is dat nu niet het geval.De VNG betaalde eerder voor alle gemeenten in ons land de rekening. De kosten werden dan vervolgens verrekend met gelden die een gemeente krijgt van het Gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft die transactiemethode afgeschaft.Elke gemeente moet nu individueel zaken doen met de organisaties achter de Kindertelefoon. Dat heeft de gemeente Groningen dus gedaan.