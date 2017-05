Donar beleeft een seizoen vol hoogtepunten en records

De basketballers van Donar kunnen op Hemelvaartsdag in MartiniPlaza geschiedenis schrijven. Wanneer de Groningers landskampioen worden, beleeft de club het beste seizoen ooit, met maar liefst drie prijzen. Geen enkele Nederlandse club heeft dat ooit gepresteerd.

Op 1 oktober 2016 wint Donar de eerste prijs van het seizoen. De SuperCup wordt in de EXPO-hal van MartiniPlaza gewonnen ten koste van Den Bosch (88-51).In de Europe Cup schrijft Donar geschiedenis door voor het eerst de tweede groepsfase te halen. Op woensdag 25 januari verlaten de Groningers met opgeheven hoofd Europa, na een zege op het Bulgaarse Lukoil in een uitverkocht MartiniPlaza. Nog niet eerder kwamen er zo veel toeschouwers naar een Europees duel van Donar.Eind maart pakt Donar de tweede prijs in eigen land, opnieuw in een uitverkochte thuishal. De beker wordt overtuigend gewonnen ten koste van Landstede Basketbal uit Zwolle (78-58).In de competitie verliest Donar slechts twee keer (in Zwolle en in Den Bosch) en de ploeg eindigt als onbetwiste koploper. Hierdoor komen de Groningers pas in de halve finale van de play-offs in actie.In de halve finale wordt New Heroes uit Den Bosch volledig weggespeeld. De best-of-seven serie eindigt in 4-0 voor de Groningers.In de finale zet Donar een record neer door in Zwolle met maar liefst 45 punten verschil te winnen van Landstede (51-96). Het grootste verschil in een finaleduel in Nederland was voorheen 39 punten.Door een verrassend verlies in de serie, kunnen de Groningers het donderdagmiddag thuis afmaken. De wedstrijd is vanaf 16.00 uur live te volgen via een stream op de website en app.