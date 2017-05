Mollema blijft zevende in de Giro

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema staat ook na de zeventiende etappe in de Giro d'Italia op de zevende plaats in het klassement. De kopman van Trek-Segafredo kwam in de lastige heuvelrit van Tirano naar Canazei samen met de andere klassementsrenners over de streep.

Mollema was een dag eerder na de koninginnenrit door de Italiaanse Alpen juist een plaatsje gezakt in het algemeen klassement. De achterstand van de Groninger op rozetruidrager Tom Dumoulin is drie minuten en 49 seconden.



Feest bij de ploeg van Slagter

De zeventiende rit werd gewonnen door de Fransman Pierre Rolland van Cannondale-Drapac. Hij is een ploeggenoot van Tom-Jelte Slagter uit Slochteren.



De 100ste Giro duurt nog tot en met zondag. Er staan nog drie zware bergetappes en een afsluitende tijdrit in Milaan op het menu.

