Vriendin betrapt vriend met haar dochter in slaapkamer; man krijgt 100 uur taakstraf

Een 48-jarige man uit Veendam is veroordeeld tot honderd uur taakstraf voor het stalken van zijn ex-vriendin. Daarvan is zestig uur voorwaardelijk. De man stuurde een half jaar lang berichten naar de vrouw en haar familie.

De Veendammer wilde met zijn toenmalige vriendin trouwen. Maar aan deze plannen kwam een einde toen zij hem aantrof bij haar dochter in de slaapkamer. Ze verbrak de relatie meteen.



Gevlucht

De man gaf toe dat hij haar veel berichten had gestuurd ondanks dat zijn ex-vriendin aangaf geen contact meer te willen. In een getuigenverklaring geeft de vrouw aan een tijd gevlucht te zijn omdat ze niet wist wat haar en haar kinderen nog te wachten stond.



Stok achter de deur

Tijdens de rechtszaak zei de Veendammer dat hij inziet dat het niet meer goed komt tussen hem en zijn ex-vriendin. Ook belooft hij uit haar buurt te blijven en geen berichten meer te sturen.



Contactverbod

Om hier zeker van te zijn legde de rechter een contactverbod op en mag hij niet bij de vrouw in de buurt komen. Als stok achter de deur krijgt de man ook een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Het slachtoffer moet hij 750 euro schadevergoeding betalen.

