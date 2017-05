Stadspartij kraakt enthousiast ontvangen Raad van Kinderen

Bijna alle partijen in de Groninger gemeenteraad zijn enthousiast over de komst van een Raad van Kinderen. Alleen de Stadspartij zet vraagtekens bij de komst van een raad van 39 kinderen.

De nog te vormen raad moet de gemeente helpen met het bedenken van oplossingen voor kinderen die opgroeien in armoede. Kinderen kunnen zich via school aanmelden.De partij vindt het maar niks dat de kinderen vooral over armoede gaan praten. 'Het armoedebeleid is redelijk op orde in Groningen. Dus wij zetten onze vraagtekens bij het bespreken van dit onderwerp', aldus Stadspartij-raadslid Anne Riemersma. Het onderwerp verkeer vindt ze belangrijker om te bespreken met kinderen.Terloops laat Riemersma ook nog weten dat haar stem zou zijn uitgegaan naar een andere kinderburgemeester dan de huidige. Ze voelde meer voor de kinderburgemeester die het onderwerp verkeer wilde behandelen.De kritiek op het initiatief viel zichtbaar niet goed bij verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks). Hij hoopt dan ook dat de Stadspartij wel enthousiast is als de raad eenmaal van start is gegaan. 'We zullen het zien', was de reactie van de Stadspartij.Alle overige politieke partijen staan wel achter het idee van een kinderraad. Meerdere partijen schaarden zich echter wel achter het punt van de fractie van ChristenUnie om ook daadwerkelijk te zorgen voor een goede afspiegeling van de raad. 'Het zou een goede afspiegeling moeten zijn van geslacht, rijk en arm, maar ook van etniciteit.'De voorzitter van de kinderraad zal de onlangs verkozen kinderburgemeester worden. Dat was aanleiding van D66 om het standpunt over een gekozen burgemeester ter sprake te brengen. 'Spijtig dat de kinderraad wel een gekozen burgemeester heeft, maar wij nog steeds niet', zei D66-raadslid Koosje van Doesen gekscherend.Vanaf september gaat de Raad van Kinderen van start.