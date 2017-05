Holland Casino komt met eindbod voor cao (update)

Holland Casino heeft een nieuw eindbod neergelegd bij de vakbonden voor een vijfjarige cao. Volgens de topman van Holland Casino zijn daarin 'stevige concessies' gedaan, waardoor volgens hem tegemoet gekomen wordt aan de belangrijkste wensen van het personeel.

De afgelopen weken is er veel actie gevoerd bij het staatsgokbedrijf. Verschillende keren moest door stakingen een van de vestigingen van de casinoketen een tijd dicht, waaronder enkele weken geleden in Groningen.Bij het Holland Casino in Rotterdam wordt woensdagavond gestaakt. De vakbonden noemen het eindbod 'een herhaling van zetten' en vinden de houding van het bestuur van het bedrijf 'respectloos en onbeschaamd'.De gemoederen lopen al een tijdje hoog op door de aanstaande privatisering van Holland Casino. Veel werknemers zijn bang voor bezuinigingen en willen eerst meer zekerheden.De gesprekken met FNV, ABC en vakbond De Unie over een nieuwe cao werden afgelopen weekend heropend na een uitnodiging van Holland Casino. Sinds zondagavond waren de partijen weer intensief met elkaar in gesprek.