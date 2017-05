Financieel rechercheur de cel in voor belastingfraude

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 39-jarige man uit Ten Boer is voor belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een jaar cel. Daarvan is de helft voorwaardelijk. De man had in de periode van 2009 tot 2010 een gastouderbureau, terwijl hij ook bij de politie werkte als financieel rechercheur.

Fiscus benadeeld

De man gaf de Belastingdienst te lage omzetgegevens op. De fiscus werd benadeeld tot een bedrag van 166.000 euro. De straf is lager dan de eis van de officier van justitie. Die eiste anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank hield meer rekening met het blanco strafblad van de man en met de ouderdom van de zaak.



Investering

Het geld dat buiten de boeken bleef, werd gebruikt als investering in een recreatiewoning in Zeegse, een recreatiepark in Gnesau (Oostenrijk) en Hotel Royal York Winschoten. Een 63-jarige aannemer uit Twijzel was eigenaar van dit hotel. In 2010 stond dit bedrijf er financieel slecht voor. De aannemer kreeg geld van de man uit Ten Boer om te investeren.



Oordeel

De officier achtte witwassen bewezen en eiste tien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk tegen de aannemer uit Twijzel. De rechtbank is er niet van overtuigd dat de man wist dat de investering crimineel geld betrof en sprak hem hiervan vrij.



Terugvordering

Het in aanbouw zijnde park in Oostenrijk en de recreatiewoning in Zeegse wordt de Groninger ontnomen. Daarnaast kondigde de officier tijdens de zitting aan nog met een terugvordering van het witwasgeld te komen. Deze procedure wordt nog opgestart.

