Bouw uitkijktoren De Onlanden is begonnen

Natuurmonumenten is begonnen met de bouw van een 25 meter hoge uitkijktoren in De Onlanden. De toren in het natuurgebied ten zuiden van de stad Groningen kost een kleine 700.000 euro, compleet met wandelpad en parkeerplaatsen.

Sponsoren hebben het geld bij elkaar gebracht. 'Er zit geen cent natuurgeld in', benadrukt boswachter Bart Zwiers.Bezoekers van De Onlanden kunnen bij de toren informatie krijgen over het gebied tussen Peize, Eelderwolde en de stad Groningen. In De Onlanden is ruimte voor de natuur, maar het is ook een grote waterberging. Het gebied loopt na hevig regenval onder water, zodat inwoners van Stad droge voeten houden.Natuurmonumenten heeft al jaren plannen voor een uitkijktoren in de Onlanden, maar een eerdere versie van de toren uitgevoerd in beton bleek te duur. De houten versie die wordt gebouwd is de helft goedkoper. In september gaat de toren op voor publiek.