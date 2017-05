Woningbouw op voormalig gasfabriekterrein begonnen

Wethouder Johannes de Vries van de gemeente Bedum heeft woensdagmiddag het startsein gegeven voor de bouw van een aantal woningen op het terrein van de voormalige gemeentelijke gasfabriek op hoek Wilhelminalaan/Boterdiep in het dorp.

Voor dit kleinschalige uitbreidingsplan was veel belangstelling. Om bepaalde kavels moest worden geloot. Kenders Bouw uit Bedum realiseert vier energiezuinige en aardbevingsbestendige halfvrijstaande woningen. Op de vijf andere kavels in het plan komen vrijstaande woningen.Aanvankelijk had woningstichting Wierden en Borgen plannen met het terrein. De stichting wilde er een appartementencomplex realiseren maar zag daar uiteindelijk vanaf. De exploitatie van het terrein werd vervolgens door de gemeente Bedum opgepakt.Het terrein van de voormalige gemeentelijke gasfabriek, die tot 1955 in bedrijf was, moest worden gesaneerd vanwege bodemverontreiniging. Dat proces duurde enkele jaren. Het terrein is nu schoon, hoewel er eisen worden gesteld aan de wijze van funderen van de nieuwbouw. Dit om te voorkomen dat dieper gelegen vervuilde grond 'naar boven wordt gewoeld'. Bedum krijgt 'De Kop van Noord' (2016)