Pizzascooters blokkeren fietsenklemmen

(Foto: Flickr / FaceMePls (creative commons))

De pizzabakker aan de Verlengde Hereweg in Groningen gebruikt de openbare fietsenstalling als parkeerplek voor de scooters. Dat zegt de PvdA in de stad die daar klachten over heeft gehad van bezoekers van het winkelcentrum in Helpman.

'Heel scooterpark'

'Het gaat niet om een paar scooters, maar een heel scooterpark', meldt PvdA-raadslid Sebastiaan Ruddijs. 'De scooters worden geparkeerd precies op de plek van de fietsenklemmen. Daardoor kan het winkelend publiek hun rijwiel niet of nauwelijks kwijt', zegt hij. Ruddijs wil bekijken of de gemeente er iets aan kan doen.

Door: RTV Noord Correctie melden