Herindeling Westerkwartier gaat definitief door

Een historisch besluit: De gemeenteraden van Marum, Grootegast, Zuidhorn en Leek hebben woensdagavond ingestemd met het herindelingsadvies. Dit advies maakt definitief de weg vrij voor de fusie van de vier gemeenten tot de gemeente Westerkwartier.

In Grootegast stemden VZ 2000 en GroenLinks tegen het herindelingsadvies. Beide partijen hebben zich van meet af aan verzet tegen herindeling. VZ-voorman Ytsen van der Velde: 'We dragen een mooie gemeente ten grave. Het ging hier juist zo goed. En je moet maar afwachten wat de gemeente Westerkwartier gaat brengen. Ik denk dat onze inwoners en voorzieningen er op achteruit gaan.'In Leek stemde de raad unaniem voor het advies en dat gebeurde ook in Zuidhorn.In Marum stemde één partij tegen: Gemeentebelangen Marum. Opvallend, aangezien ook de partij Toekomst voor Marum sinds het begin af aan tegen de herindeling is. Maar volgens fractievoorzitter Kornelis Jansma is het niet zo opmerkelijk dat hij voor gestemd heeft:'Eigenlijk is het heel simpel. Wij zijn van oorsprong tegen herindeling. Maar als je eenmaal weet dat de meerderheid voor de herindeling is, dan is dat niet meer te stoppen. Dan ga je gewoon meedenken met de inrichting van de gemeente. Het stadium van de nieuwe gemeente tegenhouden, is gepasseerd.'