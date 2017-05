Tussen Groningen en Assen rijden geen treinen door een aanrijding met een persoon. Dit duurt tenminste tot donderdag 00:30.

Een woordvoerder van de NS zegt: 'Wij leven mee met de familie en vrienden van het slachtoffer. Over busvervoer hebben wij nog geen duidelijkheid. Wel doen we ons uiterste best om onze reizigers zo snel mogelijk te vervoeren.'