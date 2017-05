De Twij Deuntjes Raaisfolder: Muzikoale rondraais!

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Meziek over vakaansies, bestemmingen en belevenissen

Zundag 28 maai



Rieks Folgerts & Marieke Klooster - Ameland



Alje van Bolhuis - Dizze raais thoes



Swinder - Vekaanzie



Harry Niehof & Bert Hadders - Vekaansie in Grunnen



De Tuutjefloiters - Op vekaanzie



Steve Earl - Dirty old town



Peter Buwalda - Goa veur ain vakantie noar Grunnen



Cornelis Vreeswijk - Vader Maurits, welaan



Alex Vissering - Toeristisch kloaglaid



Tom Paxton - Dream on, sweet dreamer



High Temperature - El Pano



Hans van der Lijke - Curacao



De Bende van Baflo Bill - Termunterzielstraand



Hanneke Kappen - Rondraais op ’t rad (vlinder)



The Tanahill Weavers - The lag splitter set



Uur 2:



Hail Gewoon - Jungletocht



Age van der Velde - d'Ol boerderij



Kopstubbers - Rivella



Wia Buze - Twij week bella Italia



Fransien Kuiper - Lege knip



Wolfgang Niedecken - Heimweh noh Kölle



George Welling - De duinen



Rufus & Martha Wainwright - Sweet Thames, flow softly



Martin Korthuis & Eddo Pol - Zummertied



Ah Voix Bass - Papillion



Lianne Abeln - Bourtange



Harry Niehof & Los Bomberos - Grunnen leeft



Imca Marina - ‘n Wonderlieke raais



De Neutenbikkers - Rock en roll



Eliza Carthy & The Bayward Band - Stingo/The Stacking Reel

