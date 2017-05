Brand in boothuisje

De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brand in een boothuisje in Feerwerd.

In het boothuisje staan meerdere sloepen opgeslagen. De brandweer ging met meerdere eenheden ter plaatse.



Het sein 'brand meester' kon vrij snel gegeven worden. Een voertuig is achtergebleven voor nablussen, de anderen gingen terug naar de kazerne.

Door: RTV Noord