Krijgen fietsers op Helperzoom toch voorrang?

De deur staat op een kier voor een experiment waarin fietsers op de Helperzoom in de stad toch voorrang krijgen op auto's van en naar de nieuwe Helperzoomtunnel.

In het ontwerp van de Fietsroute Plus tussen Haren en Groningen is deze kruising veel raadsfracties en ook de Fietsersbond een doorn in het oog. Fietsers krijgen aan de oostkant van de Helperzoom een breed nieuw fietspad, maar komen bij de tunnel veel autoverkeer tegen.Fracties - waaronder collegepartijen D66, PvdA en GroenLinks- zien dit graag anders. Ze vragen om een experiment waarin fietsers toch voorrang krijgen. Na een paar maanden zou de gemeente dan kunnen bekijken of het werkt.Wethouder De Rook ziet eigenlijk niks in het omdraaien van de voorrangssituatie. Volgens hem heeft het onwenselijke gevolgen. Zo zouden wachtende automobilisten in de tunnel vast komen te staan en dat is gevaarlijk, zeker omdat daar een helling in zit. De Rook: 'Verkeerskundigen durven het hier niet voor hun rekening te nemen fietsers voorrang te geven.'Maar De Rook voelt de politieke druk uit de raad. Komende week bekijken zijn ambtenaren nog eens of een experiment echt niet kan. Hij laat tijdens de raadsvergadering op 31 mei aan de raad weten wat daar uit is gekomen. De raad kan dan een oordeel vellen.Over de fietsersoversteek van de Eikenlaan in Selwerd hoeft de raad dan niet meer te discussiëren. De raad kan zich vinden in de uitwerking van het plan om fietsers van en naar Zernike vanaf september voorrang te geven op het Eikenlaanverkeer. De kruising wordt daarvoor heringericht; zo komt er rood asfalt op de oversteek te liggen om duidelijk te maken dat de dagelijks duizenden fietsers voorrang hebben.De gemeente onderzoekt de eerste drie maanden wat de gevolgen zijn van de veranderde voorrangssituatie. Als blijkt dat het onveilige situaties oplevert of de doorstroming op de Eikenlaan stokt dan kan de situatie nog worden teruggedraaid. Dan sneuvelen er wel meer bomen, zegt het college, want dan moet het kruispunt nog ingrijpender op de schop. De gemeente wil dan een middenberm creëren waar overstekende fietsers op auto's kunnen wachten.