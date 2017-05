Tropisch weekend? Pas op voor het water

Met mogelijk 30 graden wordt het zaterdag een 'mogelijk tropische', voorspelt weervrouw Harma Boer. Genieten geblazen, maar zo aan het begin van het zonnige seizoen, liggen hooikoorts, koud water en blauwalg op de loer.

Voor hooikoortspatiënten breken 'slechte' dagen aan. Bij aanhoudend droog, zonnig en rustig weer geven bloeiende pollenplanten, bomen, grassen en kruiden, hun pollen of stuifmeel vrij aan de lucht.De hooikoortsradar geeft aan dat er vooral in het weekend 'veel klachten' worden verwacht. Vorig jaar gaven RTV Noord-lezers tips om hooikoorts te bestrijden . Van vaseline onder je neus tot 'gewoon pillen slikken.'Een tropische dag is voor veel mensen reden verkoeling te zoeken. Aan het strand, bij een meertje of in een openluchtzwembad. Bij natuurplassen ligt blauwalg op de loer. Check via de website zwemwater.nl welke zwemwateren veilig zijn en waar je op moet passen.De reddingsbrigade waarschuwt voor een ander gevaar van zwemmen in meertjes en plassen. 'Het water heeft nog niet de aangename zomerse waarde en dat geeft kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen snel in de problemen komen in het water.'Watersporters wordt geadviseerd een wetsuit te dragen.Zaterdag wordt de warmste dag van het weekend, met temperaturen van 29 of 30 graden. Een dag later wordt het bewolkter. Het blijft wel zomers met 22 tot 27 graden.De zon is in deze tijd van het jaar krachtig. Volgens Weeronline is de zon tussen 12 en 15 uur het krachtigst en de kans op verbranding het grootst. Dit weekend is de zonkracht 'sterk' en de huid verbrandt 'snel'.KWF Kankerbestrijding raadt aan je goed in te smeren met zonnebrand. 'Zeven theelepels per smeerbeurt'. Daarnaast geeft ze tips voor bedekkende kleding en het vinden van verkoeling.Weten of het mooi weer blijft? Lees hier het weer van Harma Boer . En voor de rest, alle zorgen en waarschuwingen ten spijt: fijn weekend!