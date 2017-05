Drentse gedeputeerde: 'Vergeet de Zuiderzeelijn'

'Vergeet de Zuiderzeelijn en zet in op snellere Hanzelijn'. Die boodschap heeft de Drentse gedeputeerde Henk Brink aan de voorstanders van een snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad.

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas pleitte vorige week voor de snelle treinverbinding. 'Ik baal er elke keer weer van als ik hoor: Zo meneer Paas, helemaal vanuit Groningen.'Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen deelt Paas' visie. 'De tijd die het kost om met het openbaar vervoer naar Amsterdam of Den Haag te komen is eigenlijk achterlijk lang.'Brink zegt tegen RTV Drenthe dat een snelle treinverbinding momenteel geen prioriteit heeft, omdat het Noorden ooit akkoord is gegaan met twee miljard euro aan compensatie voor het afschieten van de Zuiderzeelijn.'Hoe serieus neem je jezelf als het geld dat je toen hebt gekregen nog niet eens op is?', stelt Brink. Volgens de Drentse gedeputeerde is die twee miljard wel bijna op en is het geld goed besteed. Brink vindt dat de bereikbaarheid van Noord-Nederland de afgelopen periode behoorlijk is vergroot, onder meer door de aanleg van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle.'Ik vind het veel reëler om te vragen om een veiligheidssysteem waardoor de treinen naar het Noorden veel harder kunnen rijden. Dat zou de noordelijke economie enorm helpen. Economische ontwikkelingen beginnen altijd met goede verbindingen', verwoordt Brink zijn idee voor een snellere verbinding met de Randstad.Hij verwacht dat inzetten op verbetering van de huidige lijn er in Den Haag makkelijker door te krijgen is dan inzetten op een oud plan.