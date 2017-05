'Trotse' Ajax-fans landen op Eelde: 'Ik heb een nachtje overgeslagen'

In alle vroegte landde donderdagochtend een handjevol Ajax-supporters op Groningen Airport Eelde. 'Trots, dat zeker', zegt Henco Petersen de ochtend na de nederlaag van zijn cluppie in de finale van de Europa League.

Henco en zijn vrouw Jolina wonen in Hoorn, maar vlogen vanaf Eelde naar Kopenhagen en daarna richting Stockholm.'Normaal schat ik de kans 70-30 voor Manchester, maar die ploeg is de laatste wedstrijden niet in goeden doen. Nu is de verhouding 50-50', was Henco woensdagochtend bij vertrek hoopvol.'Het is leuk geweest, maar je hebt niks eigenlijk', zegt hij donderdag na de nederlaag. 'Je hebt meegedaan om de prijzen in Nederland en Europa. Nu is het klaar en gaan we werken naar volgend seizoen.'Het echtpaar kijkt terug op een mooi avontuur. 'Ik ben wel teleurgesteld over de dag van gisteren, maar dat moet je straks wegzetten en blij zijn dat je een heel seizoen Europees voetbal hebt gespeeld.'Wat Henco en Jolina rest is de reis terug naar Hoorn. 'Ik heb een nachtje gemist. Het is nu naar huis en kijken wanneer we de slaap in kunnen halen.'