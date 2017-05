Eikenaar is op de vingers getikt voor uitblijven tiltmeters

De provincie Groningen moet meer druk op de ketel bij Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zetten voor het plaatsen van onafhankelijke tiltmeters.

De PVV, Groninger Belang en Partij voor de Dieren vinden dat gedeputeerde Eelco Eikenaar in conclaaf moet met Alders om dit alsnog af te dwingen.PVV-Statenlid Ronald Katee roept Eikenaar op om de motie van november vorig jaar, waarin een meerderheid afdwong dat er overal in de provincie onafhankelijke tiltmeters moeten komen. Deze tiltmeters geven een beter beeld van de relatie tussen aardbevingen en schade aan gebouwen.Gedeputeerde Eelco Eikenaar zegt dat hij het plaatsen van die tiltmeters heeft aangekaart bij Alders. Alders heeft op zijn beurt aan Eikenaar toegezegd dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar het plaatsen van deze tiltmeters. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Antea.Volgens Katee biedt dat onderzoek geen soelaas. 'Antea heeft in een eerder onderzoek geconcludeerd dat deze tiltmeters geen meerwaarde hebben.' De PVV'er geeft aan dat dit in strijd is met de motie die in Provinciale Staten is aangenomen.Eikenaar geeft aan dat hij dat onderzoek niet kent. 'Dus daar kan ik ook niet op reageren. Ik wil er met alle liefde op aandringen dat er tempo moet worden gemaakt.'Maar voor Groninger Belang is dat niet genoeg. 'Wanneer plan A - het plaatsen van onafhankelijke tiltmeters door de Nationaal Coördinator – niet lukt, dan zou er wat ons betreft een plan B moeten zijn', legt Bram Schmaal uit. 'Provincie, ga zelf aan de slag met het realiseren van deze tiltmeters.'Eikenaar ziet dat niet als optie. 'We kunnen dat niet allemaal voor onze rekening nemen', stelt hij. 'Ik kan bij de Nationaal Coördinator een pleidooi houden om dit netwerk te realiseren. Maar that's it, de discussie is gesloten.'Daar zet Katee zijn vraagtekens bij. ´Wanneer dit zo doorgaat, zijn de tiltmeters er aan het einde van dit jaar nog niet.'Die constatering trekt gedupeerde Liefke Munneke-Bos uit Krewerd ook. 'Dit baart mij wel zorgen. Het uitblijven van de tiltmeters draagt niet bij aan het vertrouwen.'