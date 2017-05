'Omgevingsdienst lijkt te verdrinken in onkunde'

'De Omgevingsdienst Groningen functioneert als een baby met groeipijn.' Dat is de conclusie van gedeputeerde Patrick Brouns, die wel vertrouwen blijft houden in de dienst. Dit in tegenstelling tot een aantal oppositiepartijen, die hun vraagtekens zetten bij het functioneren van de dienst.

'De Omgevingsdienst is onvoldoende', leest Ankie Voerman (Partij voor de Dieren). 'Wanneer ik dit lees, lijkt het alsof de OGD verdrinkt in onkunde en machteloosheid. Er wordt een scala aan plannen genoemd om dit te verbeteren, maar hoe?'VVD'er Nico Bakker wil vooral weten waarom er meer geld naar de Omgevingsdienst moet dan is afgesproken. 'Er is behoorlijke onrust over het personeel', vertelt hij. 'Heeft dat consequenties voor de bedrijfsvoering?'Gedeputeerde Patrick Brouns neemt deze conclusies niet voor zijn rekening. 'Termen als onkunde en machteloosheid werp ik verre van me', zegt hij. 'Ja, ik herken de grote zorgen die er zijn. Niet voor niets is er een verbeterplan tot stand gekomen. Dat is ingegeven door het feit dat er bij de organisatie wel degelijk wat aan de hand is.'Maar Brouns wil vasthouden aan dit verbeterplan. Iets wat PVV'er Dennis Ram in twijfel trekt. 'Vanuit de gemeenten heb ik gehoord dat niet de meest knappe koppen naar de Omgevingsdienst zijn gegaan. Kunt u dat staven? Wordt er wel gekeken naar de kwaliteit van het personeel?'Volgens Brouns gebeurt dat wel degelijk. 'Er wordt in kwaliteit geïnvesteerd en dat zal ook moeten blijven gebeuren. Ik ga er verder vanuit dat het personeel haar werk met eer en geweten doet.'Over het personeel gesproken, Groninger Belang-voorman Bram Schmaal legt de nadruk op de mogelijke afkoopsommen die de Omgevingsdienst nog moet betalen. Brouns nuanceert zit door aan te geven dat er één proces loopt tussen de Omgevingsdienst en een ontslagen medewerker.Schmaal verwacht dat deze kostenpost kan oplopen. 'Verwacht u dat er veel meer procedures achterweg kunnen komen die groter zijn dan genoemde zaak?' vraagt hij zich af. Volgens Brouns valt dat mee. 'De Omgevingsdienst functioneert als een baby met groeipijn', legt hij uit. Hij wil de resultaten van het verbeterplan afwachten.