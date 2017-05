Stoomtrein rijdt door provincie

(Foto: Dennis Venema)

De stoomtrein van de museumspoorlijn STAR rijdt vandaag een route in de provincie. Ook is het mogelijk om een kijkje te nemen in de werkplaats van de STAR in Stadskanaal.

Route

De trein rijdt een route van Stadskanaal, via Bareveld, Wildervank en eindigt in Veendam. Achter de locomotief rijden wagons die gevuld zijn met passagiers. Elke overweg waar de trein langs gaat moet met een speciale sleutel worden geactiveerd. Dit komt omdat er geen elektronica aanwezig is op het traject.



In de werkplaats kunnen bezoekers zien hoe er gewerkt wordt aan een aantal locomotieven en rijtuigen.



Dienstregeling

De dienstregeling van de stoomtrein is De trein rijdt een route van Stadskanaal, via Bareveld, Wildervank en eindigt in Veendam. Achter de locomotief rijden wagons die gevuld zijn met passagiers. Elke overweg waar de trein langs gaat moet met een speciale sleutel worden geactiveerd. Dit komt omdat er geen elektronica aanwezig is op het traject.In de werkplaats kunnen bezoekers zien hoe er gewerkt wordt aan een aantal locomotieven en rijtuigen.De dienstregeling van de stoomtrein is hier te vinden.

Door: RTV Noord Correctie melden