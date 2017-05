'Komst gezondheidscentrum zorgt voor parkeerproblemen Molenbergplein'

De gemeenteraad van Delfzijl verwacht parkeerproblemen op het Molenbergplein, als het gezondheidscentrum volgend jaar in gebruik wordt genomen. Daardoor komen 20.000 bezoekers per jaar extra naar het centrum.

Het oude postkantoor aan het Molenbergplein in Delfzijl wordt dit najaar verbouwd tot gezondheidscentrum, omdat het Delfzicht ziekenhuis weggaat. De parkeerplaats staat op doordeweekse dagen nu al regelmatig vol, waardoor verschillende partijen problemen voorzien.'We kunnen nu al nagaan dat we die parkeerdruk niet aan kunnen', zegt raadslid Luc Schumer van coalitiepartij Fractie 2014. Ook Lijst Stulp waarschuwt voor een overvolle parkeerplaats: 'Er komen gemiddeld tachtig bezoekers per dag. Waar moeten ze hun auto kwijt? Laat staan de medewerkers van het centrum, die willen ook hun auto vlakbij kunnen parkeren.'Wethouder IJzebrand Rijzebol deelt de zorgen van de raad. De gemeente maakt op dit moment een zogenoemde parkeerbalans op, om te kijken waar en wanneer de problemen het grootst zijn. Het gemeentebestuur verwacht alleen de eerste jaren problemen met parkeren. Op lange termijn kunnen mensen elders hun auto kwijt.'De Vennenflat wordt gesloopt en de Lidl verhuist. Dat betekent dat mensen straks ook daar kunnen parkeren. Maar zover is het nog niet, vanaf dag één moeten bezoekers kunnen parkeren bij het gezondheidscentrum, dus daar moeten we een oplossing voor vinden', zegt Rijzebol.De raad ging woensdagavond akkoord met een bijdrage van één ton voor het miljoenen kostende gezondheidscentrum. Alleen Lijst Stulp was tegen. Die wil dat het geld wordt gebruikt om krimpproblematiek in de regio op te lossen. Volgens wethouder Meindert Joostens is de investering legitiem, omdat mensen uit de hele regio straks gebruikmaken van het centrum.Naar verwachting gaat het gezondheidscentrum in de loop van 2018 open.