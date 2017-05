Padt zit bij definitieve selectie van Nederlands Elftal

Sergio Padt is geselecteerd voor het Nederlands Elftal dat zich in Portugal gaat voorbereiden op twee oefenwedstrijden. Dat hoorde de doelman van FC Groningen donderdag, nadat hij twee dagen met Oranje meetrainde.

Padt heeft concurrentie van de Veendammer doelman Jeroen Zoet en Jasper Cillessen, die ook bij de selectie zitten.Oranje vertrekt zaterdag richting Portugal voor een trainingskamp om zich voor te bereiden op oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei in Agadir) en Ivoorkust (4 juni in Rotterdam).Na die twee wedstrijden bekijkt bondscoach Dick Advocaat of Padt op 9 juni ook bij de selectie zit voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, ook in Rotterdam.Het is voor het eerst sinds 10 mei 1967 dat er een keeper van FC Groningen of GVAV bij Oranje zit. Toen speelde Tonny van Leeuwen een uitwedstrijd tegen Hongarije.De laatste speler van FC Groningen die speelminuten maakte voor het Nederlands Elftal was Rene Eijkelkamp. Op 28 maart 1990 deed hij mee in een vriendschappelijk potje tegen de Sovjet Unie.De laatste FC Groninger die bij de selectie zat was Tjaronn Chery, die in mei 2015 een aantal dagen met Oranje mocht meetrainen. Hij zat op de bank bij een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten, maar viel niet in.