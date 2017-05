Recordprijs voor kilo garnalen in Lauwersoog

Vijftien euro en zevenenveertig cent. Niet eerder kregen garnalenvissers zoveel geld voor een kilo garnalen op de Visafslag in Lauwersoog.

'Er is veel vraag en er is maar weinig aanbod', zegt garnalenvisser Henk Buitjes. 'Ik heb van alles gevangen de afgelopen dagen: kwallen, schelpen en vissen. Maar genoaten zijn er weinig.'Buitjes heeft wel eens dertien euro voor een kilo gekregen, zegt hij. 'Maar dit is uitzonderlijk.' Collega-visser Johan Rispens beaamt dat. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt.'In deze periode van het jaar hebben de garnalenvissers meestal te maken met een dip in de vangst. Nu is het wel erg weinig. De hoge prijs maakt voor hen veel goed.'Ik kom net terug met 120 kilo en daar ben ik dan de hele dag mee bezig', aldus Rispens. 'Met vijftien euro kun je dan nog wel goede zaken doen, maar de prijs moet straks niet in elkaar donderen.'De magere vangst van dit moment wil niet zeggen dat het een slecht jaar wordt. 'Vorig jaar hadden we ook een goede herfst', zegt Buitjes. 'Een genoat kan duizenden jongen krijgen. Dus het kan later dit jaar helemaal anders zijn.'Een betere vangst heeft wel weer andere consequenties: de prijs zal dan weer zakken. 'Zolang we gemiddeld op zo'n acht euro zitten, is het prima.'