Expeditie Grunnen beleeft een zonnige Hemelvaartsdag

Duizenden gelovigen in Opende, twee krasse bejaarden in Noordwijk en tuigpaarden in Grootegast. Dit en veel meer kwam het team van Expeditie Grunnen allemaal tegen tijdens een speciale en zonnige Hemelvaarts-editie.

- Houtkloven in Opende- Optocht in Lutjegast- Twee verdwaalde fietsers